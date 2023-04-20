خادم الحرمين الشريفين مهنِّئًا بعيد الفطر: نرجو أن يمنَّ الله علينا بدخول العيد وأن يعمَّ الأمن في مناطقنا

إن من فضل الله وتوفيقه أنْ خصّ المملكة العربية السعودية دون غيرها من البلدان، بشرف لا يضاهيه شرف؛ وهو خدمة الحرمين الشريفين، والسهر على راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وإننا لنفتخر بذلك أشدّ الفخر، واستشعارًا للواجب المقدس، وقيامًا بهذه المسؤولية الشريفة، نبذل كل جهد وفكر ومال، ونواصل الليل والنهار، منذ قيام الدولة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، مرورًا بعهود أبنائه الملوك من بعده، رحمهم الله، ونفتخر ونتشرف بمواصلة المهمة، وسنبقى على ذلك بإذن الله دومًا.