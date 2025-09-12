روسيا والصين توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الموارد البشرية في القطاع النووي

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تركز على تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الشباب والنساء في القطاع النووي بالبلدين، إضافة إلى تنسيق الجهود لتبني نهج يركّز على الإنسان في التدريب والتأهيل.