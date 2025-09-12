روسيا والصين توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الموارد البشرية في القطاع النووي

وقّعت شركة روساتوم الروسية والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير الموارد البشرية وسوق العمل، وذلك خلال زيارة وفد من قسم الموارد البشرية في المؤسسة الصينية إلى روسيا.
وجرى توقيع المذكرة في متحف الذرة من قِبل نائبة المدير العام لشؤون الموارد البشرية في شركة روساتوم تاتيانا تيرينتيفا، والقائم بأعمال رئيس قسم الموارد البشرية في المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية لي تشانغ يو.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تركز على تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الشباب والنساء في القطاع النووي بالبلدين، إضافة إلى تنسيق الجهود لتبني نهج يركّز على الإنسان في التدريب والتأهيل.
وأكدت تيرينتيفا أن الاتفاقية وخارطة الطريق الموقعة ستحدد المراحل والأهداف ومجالات المسؤولية بما يسهم في رفع فاعلية التعاون المشترك، مشيرةً إلى أهمية تطوير الشراكة مع المؤسسة الصينية في إطار منصة الطاقة النووية لدول بريكس.
وتخلل برنامج الزيارة جولات إلى معهد أوبنينسك للطاقة الذرية والأكاديمية التقنية التابعة لروساتوم، إلى جانب الأكاديمية المؤسسية في موسكو، فيما شمل الجانب الثقافي زيارات لأول محطة نووية في العالم، ومتحف الذرة، ومعرض «طاقة الأحلام» بمناسبة الذكرى الثمانين للصناعة النووية الروسية.
ويُعد التعاون بين روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية من المحاور الاستراتيجية الرئيسة، ضمن منصة الطاقة النووية لدول بريكس التي أُنشئت العام الماضي بوصفها تحالفًا يضم شركات ومجتمعات مهنية من دول المجموعة.