ضبط مخالفين لنظام البيئة في ثلاث مناطق بالمملكة

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط عدد من المخالفين لنظام البيئة في مناطق مختلفة من المملكة، شملت محمية الملك عبدالعزيز الملكية، والمنطقة الشرقية، ومنطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنها ضبطت مواطنًا ارتكب مخالفة رعي 30 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل تبلغ 500 ريال لكل متن.
كما ضبطت مقيمًا من الجنسية الباكستانية لاستغلاله الرواسب دون تصريح في المنطقة الشرقية، حيث تم ضبط معدة تستخدم في نهل وتجريف التربة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وفي المدينة المنورة، تم ضبط مواطن لإشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها، مخالفًا تعليمات المحافظة على الغطاء النباتي. وأشارت القوات إلى أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة بالغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى 3000 ريال.
وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً التعامل مع البلاغات بسرية تامة.