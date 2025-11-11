ضبط مخالفين لنظام البيئة في ثلاث مناطق بالمملكة

وفي المدينة المنورة، تم ضبط مواطن لإشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها، مخالفًا تعليمات المحافظة على الغطاء النباتي. وأشارت القوات إلى أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة بالغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى 3000 ريال.