بالصور.. ضبط 1200 كجم من الأسماك الفاسدة قبل بيعها بخميس مشيط

وأوضح مدير عام الفرع المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، أن الجهود المشتركة بين الفرع واللجان المختصّة تمكّنت من ضبط أكثر من 1200 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة والتالفة التي كانت معدّة للبيع في أسواق المدينة.