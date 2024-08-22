بالصور.. ضبط 1200 كجم من الأسماك الفاسدة قبل بيعها بخميس مشيط

كشف فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، عن نجاح اللجان الرقابية المختصّة بالمنطقة في ضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة بمدينة خميس مشيط.
وأوضح مدير عام الفرع المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، أن الجهود المشتركة بين الفرع واللجان المختصّة تمكّنت من ضبط أكثر من 1200 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة والتالفة التي كانت معدّة للبيع في أسواق المدينة.
وأكّد المهندس "بن مجثل" إتلاف هذه الكميات فور ضبطها، مشيرًا إلى أن اللجان تواصل جهودها الرقابية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على حدّ سواء من خلال ضبط أي مواد غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.