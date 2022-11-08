شاهد بالفيديو .."رياض زوو" تعود بشكلها الجديد.. وزوارها لـ"سبق": سعداء بتطورها

عبر عددٌ من زوار حديقة الحيوان "رياض زوو" لـ"سبق" عن سعادتهم بما شاهدوه ولمسوه من تطور للحديقة وجودة في خدماتها والإمكانات المقدمة للزوار مع أسعار دخول مقبولة وفي متناول الجميع.
وتفصيلاً؛ قالت عبير لـ"سبق"، والتي كانت بصحبة أطفالها: تتميز الحديقة بوجود حيوانات نادرة والأسعار جيدة وفي متناول الأسرة متنفس للأطفال معبرة عن إعجابها بتنظيمها ونظافتها وكل الخدمات.
وأضاف محمد: الحديقة تطورت وننتظر افتتاح المزيد من الكافيهات ولاسيما أننا في أول يوم من تدشينها.
ووصف تركي الذي يزور الحديقة لأول مرة الحديقة بأنها ممتعة، مشيرًا إلى أن أسعار تذاكر الدخول مقبولة وجيدة وهي في متناول الجميع.
من جانب آخر، كان الأطفال أكثر سعادة واستمتاعًا بزيارة الحديقة ومشاهدة الحيوانات وعبروا ببراءة عن إعجابهم برؤية الحيوانات المفضلة لديهم.
وتوفر الحديقة لزوارها مواقف خاصة لسياراتهم والتنقل بالباصات من الحديقة وإليها.
وعادت منطقة "رياض زوو" التي تأسست قبل 35 عامًا في عام 1987 في شكل جديد بأكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة في 6 مناطق محمية، تتميز كل واحدة منها بطابع مختلف عن الأخرى. وذلك بعددٍ من الفعاليات والتجارب الاستثنائية، وتتيح المنطقة لزوارها مشاهدة الحيوانات عن قرب، والتقاط الصور التذكارية معها، بالإضافة إلى فعاليات تفاعلية أخرى كمشاهدة العروض الحية المتجولة التي ستجذب أنظار الزائرين، وتجربة إطعام الحيوانات.
وتضم المنطقة مجموعةً كبيرة من الفعاليات، مثل جدار التسلق، وبيت السلاحف، والتفاعل مع الزرافة، وتجربة الأسود، والسير في النفق الزجاجي بين النمور، إضافةً إلى التفاعل مع النمر الأبيض، وشد الحبل مع الأسد، وتجربة بيت البونقو، والمرور من الغرف المظلمة للبوم، وتجربة الواقع الافتراضي.
وأعلن موسم الرياض 2022، عن أسعار الدخول لمنطقة "الرياض زوو"، حيث حددت قيمة 10 ريالات للكبار فوق عمر الـ 11 عامًا و5 ريالات للأطفال من سن 3 إلى 10 سنوات، لافتة إلى مجانية دخول الأطفال تحت عمر ثلاث سنوات.
ويقدم موسم الرياض 2022 هذا العام بشعاره فوق الخيال، أكثر من 8500 يوم فعالية، ونحو 108 تجارب تفاعلية، وأكثر من 150 عرضًا غنائيًا، إلى جانب تنظيمه 8 عروض عالمية، وغيرها من الفعاليات الترفيهية.
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