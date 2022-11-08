شاهد بالفيديو .."رياض زوو" تعود بشكلها الجديد.. وزوارها لـ"سبق": سعداء بتطورها

وعادت منطقة "رياض زوو" التي تأسست قبل 35 عامًا في عام 1987 في شكل جديد بأكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة في 6 مناطق محمية، تتميز كل واحدة منها بطابع مختلف عن الأخرى. وذلك بعددٍ من الفعاليات والتجارب الاستثنائية، وتتيح المنطقة لزوارها مشاهدة الحيوانات عن قرب، والتقاط الصور التذكارية معها، بالإضافة إلى فعاليات تفاعلية أخرى كمشاهدة العروض الحية المتجولة التي ستجذب أنظار الزائرين، وتجربة إطعام الحيوانات.