المملكة تستضيف المعرض الدوائي العالمي "CPHI الشرق الأوسط"

ويناقش المعرض الذي يأتي بدعم من وزارة الصحة، وبمشاركة خبراء عالميين ومتخصصين في الرعاية الصحية، والباحثين والمبتكرين، مستقبل الأدوية والابتكار، والتطورات الجديدة في المجال الصحي والدوائي على وجه الخصوص؛ حيث تسعى وزارة الصحة من خلال (CPHI) إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات العالمية؛ لجعل المملكة مركزًا عالميًّا في قطاع الأدوية، الذي يُتوقع أن يجذب أكثر من 30 ألف زائر، و400 عارض.