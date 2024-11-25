وسط حضور لافت.. "أمير الشرقية" يفتتح أعمال مؤتمر "الفن الإسلامي" بنسخته الثانية

وأوضح مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) عبدالله الراشد خلال كلمته، أن مدرسة الفنون الإسلامية يكاد يغيب عنها الصانع قائلًا: "القطع الإسلامية لا تعرف من صنعها أما القطع المعاصرة فيُحتفى بالصانع وكأن الحرفي في الفنون الإسلامية يود أن يبقى في الظل والخفاء"؛ مشيرًا إلى أن الحرفي شاعر صامت، ومن هذا المنطلق حرص (إثراء) على إقامة هذا المؤتمر "في مديح الفنان الحرفي"، والذي يحوي أوراقًا بحثية وجلسات حوارية ومعارض مصاحبة من أنحاء العالم؛ لنستكشف جمال الحرف الإسلامية وتأثيرها العميق على الثقافة الإنسانية ولنعبر بتقدير عالٍ لمن يبدعون بأيديهم تراثنا وهويتنا ويصنعونها في زمن جُل ما يُلمس ويُستخدم يُصنع بالآلة؛ لذا أتينا بهذه المعارض لنحتفي باليد البشرية.