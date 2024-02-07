ديوان المظالم يتيح إصداراته الجديدة من الأحكام الإدارية والمبادئ عبر بوابته الرقمية

يذكر أنَّ ديوان المظالم يقوم بتصنيف الأحكام الصادرة عن دوائره القضائية كافة وتدوينها لتشكّل بمجموعها مرجعًا قانونيًا ومصدرًا لإثراء المعرفة القضائية ونظم التقاضي وإجراءاته. ويتيح ديوان المظالم لعموم المهتمين -بالإضافة إلى الاطلاع الرقمي على إصداراته- طلب نسخة مطبوعة من مدوناته القضائية من خلال بوابته الرقمية؛ بهدف نشر الوعي بطبيعة القضاء الإداري وأنظمته وآليات أعمال التقاضي فيه، وما يصدر عنه من أحكام، وإثراء المكتبة القانونية والقضائية، كواحدٍ من أهم أهدافه الإستراتيجية التي يسعى لتحقيقها خلال مرحلتيه الحالية والقادمة.