116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر.. و92% من المعتمرين أدّوا الطواف في صحن المطاف

مدة الطواف استغرقت نحو 42 دقيقة، بينما بلغت مدة السعي 46 دقيقة، مع أداء 83٪ من المعتمرين له في الدور الأرضي، في حين بلغ وقت الوصول من الساحات إلى المطاف 15 دقيقة، ومن المطاف إلى المسعى 13 دقيقة، في تجربة تُجسّد جودة إدارة الحشود وتسهيل أداء المناسك.