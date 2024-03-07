"هيئة المهندسين" توافق على اللائحة التنفيذية لنظامها

وافق أعضاء الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمهندسين على الموضوعات التي طرحها مجلس إدارة الهيئة التي تضمنت التقرير السنوي لعام 2023م، والحساب الختامي لعام 2023م، وتعيين مراقب الحسابات لعام 2024م، واللائحة التنفيذية لنظام الهيئة وقواعد عمل مجلس الإدارة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادي العشرين، الذي عُقِد افتراضيًا مساء يوم أمس، وشارك فيه نحو 360 مهندسًا ومهندسةً من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية.