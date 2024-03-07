"هيئة المهندسين" توافق على اللائحة التنفيذية لنظامها

وافق أعضاء الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمهندسين على الموضوعات التي طرحها مجلس إدارة الهيئة التي تضمنت التقرير السنوي لعام 2023م، والحساب الختامي لعام 2023م، وتعيين مراقب الحسابات لعام 2024م، واللائحة التنفيذية لنظام الهيئة وقواعد عمل مجلس الإدارة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادي العشرين، الذي عُقِد افتراضيًا مساء يوم أمس، وشارك فيه نحو 360 مهندسًا ومهندسةً من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية.
وأكد أمين الهيئة المهندس عبدالمحسن المجنوني أن هذا الاجتماع يأتي كخارطة طريق لعمل مجلس الإدارة والأمانة العامة للعام 2024م، التي ستنطلق منذ هذا اليوم بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة وقواعد عمل مجلس الإدارة، إضافة إلى تعيين مراقب الحسابات للعام 2024م، حيث تمثل اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة وقواعد عمل مجلس الإدارة الانطلاقة الحقيقية للعمل وبذل المزيد من الجهود خلال السنوات المقبلة.
وأبان أن نجاح هذا الاجتماع للجمعية العمومية وموافقة أعضائها الأساسيين من المهندسين والمهندسات على الموضوعات التي طرحت، تأتي ضمن اهتمام أعضائها ودعمهم المتواصل لمواصلة مسيرة النجاح التي تحققت للهيئة.
وأضاف أن مجلس الإدارة حرص على التخطيط والعمل على مرحلة ورحلة جديدة برؤية واستراتيجيات جديدة وحديثة؛ لمواكبة ما يمر به الوطن من التطورات المتسارعة في المجالات كافة، ومنها المجال الهندسي بجميع تخصصاته وأعماله للوصول إلى مرحلة متطورة ومهمة وفارقة في تاريخ الهيئة، في ظل دعمها واهتمام قيادتنا الرشيدة ورغبتها في تطورها وتقدمها.