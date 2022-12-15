أبكي على ما جرى.. "خال": المرور يقظ في تسجيل المخالفات.. وبلا خطط لمواجهة الزحام

وفي مقاله "أبكي على ما جرى لي يا مرور" بصحيفة "عكاظ"، يقول "خال": "كبقية مدن المملكة تعيش جدة مناسبات عديدة لها جاذبية سحب الجمهور.. ولأن جدة تعيش ظرفًا استثنائيًّا في كثافة المواطنين في جهات محددة من المدينة؛ يتحول الوصول إلى تلك المناسبات عذابًا حقيقيًّا يسكن بين رغبة الوصول إلى المناسبة والشوارع المختنقة بالسيارات التي تئن من طول المسافات وزحمتها، والتحويلات التي تُسلمك لشوارع فرعية كل منها ليس رحيمًا بك كسائق، وأحيانًا تنتابني ضحكة أن شوارع مدينة جدة أفقدت برنامج (اللوكيشن) صوابه، وتخيل الموقع وقد انبرى شاتمًا بكل لغات العالم تلك الشوارع المكتظة التي امتازت بالحُفَر المانعة لكل الخرائط المسهلة للوصول إلى الموقع المقصود.. ويا ويلك يا جدة لو فكّر المطر أن يزورك، وذي حكاية موحلة كثيرًا".