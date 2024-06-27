"آل سحيم" محذرًا: حتى الحسابات البنكية بدون أموال قد تكون مستهدفة بالاحتيال بهذه الطريقة

وقال "آل سحيم": "حتى لو كان حسابك البنكي بدون أموال، احذر من إرساله لشخص لا تثق به؛ لأنه قد يستغل حسابك في تحويل الأموال بطرق غير مشروعة"، مضيفًا أن عقوبات الاحتيال المالي قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات؛ ممّا يعكس جدية السلطات في مكافحة هذه الجرائم.