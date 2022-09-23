"أنا سعودي وهذه بلادي".. شاهد رسالة "فاطمة" تُبحر للعالم في يوم الوطن
قدمت المواطنة فاطمة جبران عملاً لليوم الوطني، من خلال أدائها فكرة مقطع فيديو باللغة الإنجليزية، عنوانه "أنا سعودي وهذه بلادي" بالتزامن مع اليوم الوطني 92.
وعن هذا العمل، قالت فاطمة لـ"سبق": "في عُـمق هذه الهـوية سيرة عظيمة، لها لقطات مُذهلة في الذاكرة، في ماضيها وحاضِرها ومستقبلها، وقـد يجهل الأغلبية ما وراءها".
وأضافت: "في اليوم الوطني عندما نقول نحنُ سعوديون، فعلينا معرفة أعماق هذه الكلمة، وممّ تشكلت وتكونت، وأن شعب وطننا السعودي، ليس امرأة أو رجلاً فحسب؛ إنما هي قِصة وقول وفِعل اكتسبها من أرضِه وتضاريسِه، ماضِيه وحاضِره، حِرفتِه ولُغتُه، حُكمِه وعهده".
وختمت: "رسالة هذا العمل أبحرت في عُمق الكيان السعودي، وبيان ماهِيته أمام الجيل الحالي والقادِم، واستوحينا تعرِيفه مما تمـيز به في تاريخِه وحضوره وإنتاجِه، وكذلك قُدمت باللغة الإنجليزية؛ حتى يعلم العالم أجمع من هـو السعودي الذي يحمل هوية أرضه المملكة العربية السعودية".