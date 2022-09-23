"أنا سعودي وهذه بلادي".. شاهد رسالة "فاطمة" تُبحر للعالم في يوم الوطن

وأضافت: "في اليوم الوطني عندما نقول نحنُ سعوديون، فعلينا معرفة أعماق هذه الكلمة، وممّ تشكلت وتكونت، وأن شعب وطننا السعودي، ليس امرأة أو رجلاً فحسب؛ إنما هي قِصة وقول وفِعل اكتسبها من أرضِه وتضاريسِه، ماضِيه وحاضِره، حِرفتِه ولُغتُه، حُكمِه وعهده".