تقدّر قيمتها بـ 1.3 تريليون دولار.. تقرير أمريكي: بدائل "دفينة" قد تغني السعودية عن النفط قريباً

وتشمل الفرص الاستثمارية عددًا من رخص الكشف لموقع "الردينية"، الذي تبلغ مساحته أكثر من 78 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب خام الزنك والفضة، وموقع "أم حديد" الذي تبلغ مساحته أكثر من 246 كيلومتراً مربعاً، ويضم مخزوناً كبيراً من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، وموقع "جبل إدساس" بمساحة تزيد على 121 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب غنية من خام الحديد، وموقع "بئر عمق" في المدينة المنوّرة الذي تزيد مساحته على 187 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب من خام النحاس والزنك، وكذلك موقع "جبل الصهايبة" في منطقة عسير الذي تزيد مساحته على 283 كيلومتراً مربعاً، ويضم مخزوناً من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، إضافة إلى موقع "محدد" الذي يغطي مساحة تصل إلى 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص، وفق واس.