بمدينة الملك سلمان الطبية.. نجاح أول عملية تركيب مفصل صناعي للركبة بتقنية الروبوت

وأضاف التجمع أن نظام الروبوت يساعد الجراحين على تحقيق تناسق مثالي ومحاذاة دقيقة، مما يقلل من مخاطر المضاعفات، ويحسن وظيفة المفاصل، كما يساعد على تقليل الألم بعد الجراحة، وتسهيل عملية التأهيل، وزيادة احتمالية تحقيق نتائج ناجحة على المدى الطويل.