"فهد بن سلطان": الميزانية بما حملت من أرقام عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ (2023م).
وقال أمير منطقة تبوك: إن صدور هذه الميزانية التي حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن، جاءت تجسيدًا للرؤى الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من خلال ما أظهرته المؤشرات والأرقام في هذه الميزانية، والتي عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات، وتأكيد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى ما حملته كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- من تأكيد استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ودعم التنوع الاقتصادي، وتذليل العقبات لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحسين الدخل، وزيادة فرص التوظيف، وتحقيق العيش الكريم والرفاهية للمواطن.
واختتم سموه بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يُديم على البلاد أمنها وعزها ورخاءها.