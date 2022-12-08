"فهد بن سلطان": الميزانية بما حملت من أرقام عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات

وقال أمير منطقة تبوك: إن صدور هذه الميزانية التي حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن، جاءت تجسيدًا للرؤى الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من خلال ما أظهرته المؤشرات والأرقام في هذه الميزانية، والتي عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات، وتأكيد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.