"التخصصات الصحية" تكشف عن ارتفاع القبول في "البورد السعودي" بنسبة 71%

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نتائج المرحلة الثانية من مشروع التوسّع في مقاعد البورد السعودي، محققة ارتفاعًا في القبول بنسبة 71% منذ عام 2021 لجميع برامج التخصصات، وهو ما يعد إنجازًا ضمن مستهدفات الهيئة الإستراتيجية.