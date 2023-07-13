السعودي الألماني الصحية تطلق مبادرة سامية لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وقبل بداية رحلة الحج، قدَّمت السعودي الألماني الصحية الرعاية الصحية الكاملة في عشرات الفنادق الخاصة بالحجيج، حيث نشرت فرقاً طبية متخصصة لتقديم الاستشارات الطبية والرعاية اللازمة لهم. ومع بداية رحلة الحج، نشط أعضاء فريق المجموعة في نقاط التفويج لاستقبال ضيوف الرحمن وتزويدهم بخدمات الرعاية الأولية والدعم اللازم في هذه المرحلة من الحج.