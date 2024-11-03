أول أيام الاختبارات.. تواجد ميداني لـ"مرور شقراء" بالطرق والتقاطعات وقرب المدارس

مع أول يوم في اختبارات الفصل الاول، تواجدت دوريات مرور شقراء الرسمية والسرية، منذ ساعات الصباح الأولى، بالتعاون والتنسيق مع الدوريات الأمنية ودوريات المهام الخاصة؛ حيث انتشرت في الطرق الرئيسية وبالقرب من المدارس ذات الكثافة، وفي التقاطعات التي يسلكها الطلاب لمدارسهم.
يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الاختبارات التي اعتمدتها إدارة مرور شقراء بإشراف مباشر من مديرها العقيد عبدالرحمن العصيمي، وبتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية، وإزالة كل ما قد يتسبب في إعاقة أو تأخير وصول الطلاب للمدارس.
ووضعت الدوريات أولوياتها القصوى في سرعة مباشرة أي حالة مرورية وعلى وجه السرعة، حال كان أحد أطرافها طالب مدرسة، وتقديم وسيلة نقل حال تضرر مركبته نتيجة حادث سير لا قدر الله.
وتابعت إدارة مرور شقراء، وصول جميع الطلاب -ولله الحمد- إلى مدارسهم في أول يوم لانطلاق الاختبارات دون وقوع حوادث؛ متمنية لهم السلامة والتوفيق والنجاح.
وأكدت مراقبتها لأي تجمعات أو ممارسات سلوكية خاطئة تتعلق بالمركبات، ينتج عنها إغلاق شوارع أو ممارسة التفحيط؛ لافتة إلى أن المخالفات المرورية ستطبق على المخالفين.