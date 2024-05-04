تسللٌ فاشل وتورُّط بإيواء وتشغيل.. "الحملات الميدانية في 7 أيام": ضبْط 19 ألف مخالف

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبْط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 25 /04/ 2024م إلى 01 /05/ 2024م، عن ضبط (19662) مخالفًا، منهم (12436) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4464) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2762) مخالفًا لنظام العمل.