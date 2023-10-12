"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مشروعًا لتوزيع 300 طن تمور بتشاد ومشروع "كنف 2" لتوزيع الكسوة على اللاجئين بلبنان

وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عن بعد- أمس برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتوزيع 300 طن من التمور في جمهورية تشاد.
وقع البرنامج مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز فهد بن عايض العصيمي، وذلك في مقر المركز بالرياض.
ويهدف البرنامج إلى توفير الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا من الفئات المتضررة بالعاصمة أنجيمينا وأقاليم البطحاء قيرا، ومايو كيبي، وشاري باغرمي، وحجر لميس، والبيرة، يستفيد منه 150.000 فرد.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.
كما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية – عن بعد - مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، مشروع "كنف 2" لتوزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا بالمجتمع المستضيف في لبنان.
وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وسيتم من خلال المشروع توزيع 31.050 قسيمة شرائية على المستفيدين لكي يتمكنوا من شراء ملابس الكسوة الشتوية عن طريق المتاجر المعتمدة بما يتناسب مع احتياجاته، يستفيد منه 31.050 فردًا، بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين و275 ألف ريال سعودي.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم اللاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في مختلف الدول للمساهمة في تحسين ظروفها المعيشية.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مديرية تشك التابعة لولاية وردك في أفغانستان، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية طارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.