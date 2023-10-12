"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مشروعًا لتوزيع 300 طن تمور بتشاد ومشروع "كنف 2" لتوزيع الكسوة على اللاجئين بلبنان

وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عن بعد- أمس برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتوزيع 300 طن من التمور في جمهورية تشاد.