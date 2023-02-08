"غروس الخيرية" تتبرع بمليون ريال لإغاثة الشعبين السوري والتركي

أعلنت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" مساء اليوم التبرع للحملة الشعبية بمبلغ مليون ريال، وذلك بمبلغ 500 ألف ريال للمتضررين من الشعب السوري، و500 ألف ريال للمتضررين من الشعب التركي في إطار برنامج دعم الحملات الوطنية لإغاثة المنكوبين والمتضررين خارج المملكة العربية السعودية ، استشعارًا لدورها الديني والوطني والإنساني، وبالتنسيق والتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
يأتي ذلك تماشياً مع التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، بتسيير جسر جوي لتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم لمساعدة المنكوبين في البلدين الشقيقين .
يأتي ذلك مواصلة للجهود التي قدَّمتها مؤسسة غروس الخيرية بالتعاون المتميز والمتواصل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم العديد من المشروعات والحملات والبرامج الإنسانية والخيرية خارج السعودية، التي من ضمنها: المساهمة بالحملة السعودية الشعبية لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان، ومشروع إغاثة المتضررين من المجاعة في الصومال، ومشروع دعم المتضررين من السيول في السودان، وغيرها من المشروعات الإنسانية.