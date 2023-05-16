بينها المنتجات المنافية للآداب.. "التجارة" تُبرز 12 مخالفة تستقبل بلاغاتها

حدّدت وزارة التجارة، مجموعة من المخالفات التجارية التي تستقبل الوزارة بلاغات بشأنها، مشيرة إلى أن من ضمن هذه المخالفات "مخالفات الصيانة وقطع الغيار، والاسترجاع والاستبدال".
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن المخالفات التجارية التي تستقبلها الوزارة تشمل مخالفات "الدفع الإلكتروني، ومحطات الوقود، واختلاف السعر، ومخالفات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة".
وبيّنت أن قائمة المخالفات التي تستقبلها الوزارة تشمل مخالفات "المتاجر الإلكترونية، والضمـان والصيانة وقطع الغيار، والاسترجاع والاستبدال، المنتجات المخالفة للآداب، والغش التجاري، والتخفيضات والمسابقات التجارية، والبيانات التجارية، والتستر التجاري".