بينها المنتجات المنافية للآداب.. "التجارة" تُبرز 12 مخالفة تستقبل بلاغاتها

حدّدت وزارة التجارة، مجموعة من المخالفات التجارية التي تستقبل الوزارة بلاغات بشأنها، مشيرة إلى أن من ضمن هذه المخالفات "مخالفات الصيانة وقطع الغيار، والاسترجاع والاستبدال".