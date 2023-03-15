شبكة ضخمة من المرافق العامة في مكة لخدمة المعتمرين والزائرين

وخصصت الأمانة عددًا من الفِرَق الميدانية الخاصة بمتابعة كفاءة وسلامة جميع تلك المرافق والتأكد من أدائها بكفاءة عالية، مثل شبكات تصريف السيول، وشبكات الطرق والأرصفة والجسور والأنفاق والإنارة، والحدائق العامة، ودورات المياه، ومواقف السيارات حول المسجد الحرام والمواقف الموجودة على مداخل مكة المكرمة، كما جرى التركيز على وضع جداول زمنية لمتابعة المشاريع المختلفة والإشراف على أعمال المقاولين والمستثمرين المتعاقدين مع الأمانة وتشكيل عدد من الفِرَق الفنية للإشراف على أعمال صيانة جميع هذه المرافق، والتأكد من فعاليتها لمواجهة أي طارئ خلال المواسم.