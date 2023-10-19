انطلاق ورشة عمل "الممكنات للصناعات العسكرية" في "غرفة جدة"

من جانبه أشاد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للتوطين محمد بن صالح العذل، بالتعاون مع "غرفة جدة"، والتي من ثمارها تنظيم هذه الورشة، ضمن تطلعات الهيئة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة، وتحقيق التكامل بين كل الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.