انطلاق ورشة عمل "الممكنات للصناعات العسكرية" في "غرفة جدة"

نظّمت الهيئةُ العامة للصناعات العسكرية، اليوم الخميس، ورشةَ عمل الممكنات للصناعات العسكرية، في "غرفة جدة".
جاء ذلك بحضور نائب محافظ الهيئة للتوطين محمد بن صالح العذل، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة "م. رائد بن إبراهيم المديهيم"، وأمين عام الغرفة رامز بن منصور آل غالب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
واستعرضت الورشةُ التعريفَ باستراتيجية المملكة في توطين سلسلة إمداد القطاع العسكري، بهدف تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، وبناء قطاع صناعي عسكري محلي مستدام.
كما استعرضت خارطة طريق المملكة لتوطين ما يزيد على "50%" من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، ودور الهيئة العامة للصناعات العسكرية في تنظيم القطاع، وإصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وفي بناء رأس المال البشري المختصّ في تلبية متطلبات واحتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وسلطت الورشةُ الضوءَ على تقدم المملكة في تحقيق هذا التحول ومدى تفعيل الهيئة العامة للصناعات العسكرية لمبادراتها الاستراتيجية، وعلى رأسها السياسات المنظمة للقطاع والتوعية مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة التراخيص النظامية الممكنة للمنشآت.
وكذلك منصة الفرص الاستثمارية والمحفزات الاستثمارية لتشجيع المهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي العسكري.
من جانبه أشاد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للتوطين محمد بن صالح العذل، بالتعاون مع "غرفة جدة"، والتي من ثمارها تنظيم هذه الورشة، ضمن تطلعات الهيئة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة، وتحقيق التكامل بين كل الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.