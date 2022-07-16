وزير الخارجية: فتح الأجواء للطيران المدني لا يعني وجود علاقات مع إسرائيل

وأوضح وزير الخارجية، أن "هذا القرار اتخذته المملكة بناءً على حرصها على الوفاء بالتزامتها المقررة بموجب "اتفاقية شيكاغو"، ضمن مصلحة توفير الاتصال والتواصل والربط بين دول العالم، متابعاً: "نأمل أن يساهم ذلك في تسهيل حياة المسافرين".