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وزير الخارجية: فتح الأجواء للطيران المدني لا يعني وجود علاقات مع إسرائيل
أكد أنه لا يمهد لقرار لاحق.. ونابع من الالتزام بـ"اتفاقية شيكاغو"
أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن قرار فتح الأجواء للطيران المدني لا يعني وجود علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا يعني أي تمهيد لقرار لاحق.
وأوضح وزير الخارجية، أن "هذا القرار اتخذته المملكة بناءً على حرصها على الوفاء بالتزامتها المقررة بموجب "اتفاقية شيكاغو"، ضمن مصلحة توفير الاتصال والتواصل والربط بين دول العالم، متابعاً: "نأمل أن يساهم ذلك في تسهيل حياة المسافرين".