مجموعة stc تدعم البطولة الأقوى بمحتوى رقمي متميز وتجربة فريدة لعشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية

ولم يقتصر دعم مجموعة stc للبطولة على توفير خدمات الاتصال السريع فحسب، بل تعداها إلى تقديم تجارب نوعية ساهمت في دعم ونمو رياضة الألعاب الإلكترونية عموماً. فقد كان بانتظار الزوار في "صالة stc Play للألعاب" العديد من التجارب التفاعلية، بما في ذلك stc Play Zone، التي تضم جهاز محاكاة متطور للواقع الافتراضي، وstc Play Streaming Zone، التي توفر أحدث أجهزة البث المباشرة عالية الوضوح من أجل إثراء تجربة الزوار، وstc tv Zone الذي يحتوي على جناح للتصوير يقدم تجربة تصوير توثق أجمل اللحظات وسط أجواء رياضية مليئة بالتشويق. أما الراغبين في شراء أحدث إصدارات أجهزة الألعاب وملحقاتها، فقد قدمت لهم المجموعة متجراً متكاملاً يوفر جميع احتياجاتهم من خلال stc Play Shop.