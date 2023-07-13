بعد واقعة المطعم.. "السويد": مطاعم ومقاهٍ ومحلات تجارية تغلق قسرياً بسبب زيادة الإيجارات

وفي مقاله "منطق عقاري" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول السويد: "مطعم تعود بعض الأصدقاء زيارته بين وقت وآخر، وجدوه مظلما ومقفلا، لا طاولات ولا كراسي، لم يكن الوحيد المقفل في صف المحال المجاورة، البقية القليلة المفتوحة يجلس فيها موظف يقلب هاتفه الجوال دون وجود زبون واحد، بالجوار مجمع آخر أكبر وأضخم، يلفت انتباهك أضواؤه الصفراء المبهرة من بعيد، 70 في المائة من محاله الخارجية والداخلية مقفلة، البقية مفتوحة لكن دون زبون واحد، أمام المجمع سيارات قديمة أو ما يطلق عليها "كلاسيكية" من مختلف الأنواع وضعت للجذب، لكنها في حالة يرثى لها من الإهمال، وكأنها داخل حوش تشليح، في تشوه بصري فريد يعبر عن الحالة!".