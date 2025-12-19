أمير عسير يكرم الشاب خالد شفقان بعد تبرعه بإحدى كليتيه لامرأة لا يعرفها

وقال خالد شفقان في حديثه لـ"سبق" إن تبرعه بأحد أعضائه كان أمنية تراوده منذ عامين، حتى كتب الله تحققها. وأوضح أنه علم بحالة المرأة وحاجتها إلى متبرع بالكُلى عن طريق زملائه في العمل، فسارع بالتواصل مع الطبيب المعالج والتنسيق معه، وإجراء التحاليل والإجراءات الطبية اللازمة.