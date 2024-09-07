المبتعث "القحطاني" يحصل على المركز الثالث في تحدي الكوارث والطوارئ بقارة أستراليا

حصل المبتعث السعودي، الدكتور محمد علي القحطاني، أخصائي أول طب الطوارئ والكوارث على المركز الثالث، في تحدي الكوارث والطوارئ على مستوى قارة أستراليا كاملة، كأول شخص غير أسترالي والعربي الوحيد، من بين أكثر من 200 متقدم من مختلف الدول والجامعات والمناصب.
وفي التفاصيل، حصل المبتعث محمد علي القحطاني على إشادة كبيرة من مسؤولي دولة أستراليا، والمسؤولين في مختلف الجامعات والجهات، على فكرة بحث علمي وحل جذري مميز لأحد المشاكل التي تواجه الأطباء والمسؤولين للاستجابة للكوارث في قارة أستراليا.
وعبّر المبتعث "القحطاني" عن فخره واعتزازه لكسب شهادة التخصص الدقيق في الطوارئ والكوارث، وباختياره كأحد الفائزين الثلاثة.
وقال لـ"سبق" إن "هذه التجربة الدولية الفريدة تعتبر الأولى من نوعها في إدارة الأزمات والكوارث، علمًا أن أستراليا من أوائل الدول في التصدي لأنواع الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، مثل الحرائق، والسيول وغيرها".
وكان العرض الذي قدمه، مباشراً أمام الجميع ومنقول تلفزيونيًا في مركز المؤتمرات الدولي في ولاية كوينزلاند.
وحول ذلك، أكد "القحطاني" أنه "بذلك يثبت تميز وكفاءة المبتعثين السعوديين في كافة الدول ومختلف المجالات والتخصصات، وقدرتهم جميعًا على رفع اسم السعوديين في مختلف المحافل الدولية".
وشارك المبتعث محمد القحطاني، في عدة مبادرات دولية ومحلية، والتعاون والعمل مع مختصين في الولاية والدولة، في التخطيط لعدة سيناريوهات والاستعداد لأي كارثة -لا قدر الله- في المستقبل، وكانت جهوده مشكورة من قبل الجميع.
وتلقى شكراً وتكريماً ودعماً مادياً من القادة في نفس المجال في أستراليا بعد حصوله على المركز الثالث في أستراليا، وعبروا له عن إعجابهم بقدراته وكفاءته خلال مؤتمر اليوم الدولي للتقليل من حدة الكوارث والأزمات.
وأشارت إلى أنه ناقش مع المختصين الأستراليين آلية العمل المشترك بين السعودية وأستراليا وتبادل الخبرات في مجال إدارة الأزمات والكوارث في المستقبل القريب.
وبمناسبة ذكرى مناسبة اليوم الوطني ٩٤، قدم المبتعث القحطاني التهنئة باسمه واسم المبتعثين في دولة أستراليا لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأكد على أن الفوز ليس مجرد لحظة من الفخر الشخصي، بل هو تأكيد على مقدرتنا نحن كمبتعثين ومبتعثات على تحقيق ما نحلم به، كما هو شعارنا نحن كسعوديين، الذي نحمله دائمًا في قلوبنا.
يذكر أن المبتعث محمد علي القحطاني، باحث في إدارة الأزمات والكوارث في جامعة كوينزلاند للتقنية في أستراليا (Emergency and Disaster management)وهو عضو في جمعية إدارة الكوارث الأسترالية والتطوع في الأزمات والطوارئ، وله عدة مشاركات في عدة مؤتمرات في هذا المجال.