المبتعث "القحطاني" يحصل على المركز الثالث في تحدي الكوارث والطوارئ بقارة أستراليا

وبمناسبة ذكرى مناسبة اليوم الوطني ٩٤، قدم المبتعث القحطاني التهنئة باسمه واسم المبتعثين في دولة أستراليا لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأكد على أن الفوز ليس مجرد لحظة من الفخر الشخصي، بل هو تأكيد على مقدرتنا نحن كمبتعثين ومبتعثات على تحقيق ما نحلم به، كما هو شعارنا نحن كسعوديين، الذي نحمله دائمًا في قلوبنا.