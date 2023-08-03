المملكة تترأس اجتماع فريق العمل الخليجي للتحضير لمؤتمر الاتصالات الراديوية 2023

وشهد الاجتماع، الذي رَأَسه مدير عام خدمات الطيف الترددي في الهيئة المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، مناقشة الإسهامات المقدمة من دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى المواءمة حول توفير نطاقات ترددية للتطبيقات الراديوية الحديثة، والتي تتضمن الجيل الخامس والمنصات عالية الارتفاع وغيرها، وكذلك التنسيق بشأن تمكين خدمات المحطات الأرضية المتحركة عبر الأقمار الصناعية (ESIMs)، وتعزيز التقنيات الراديوية المبتكرة وتمكين الاستخدامات المعفاة من ترخيص الطيف الترددي.