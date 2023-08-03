المملكة تترأس اجتماع فريق العمل الخليجي للتحضير لمؤتمر الاتصالات الراديوية 2023

ترأست المملكة، ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اجتماع فريق العمل الخليجي للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (2023 WRC-23)، الذي عقد بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال المدة من 31 يوليو وحتى 3 أغسطس 2023م، في مقر الهيئة في مدينة الرياض.
ويهدف الاجتماع لتوحيد المواقف حيال بنود أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، ومناقشة العديد من الموضوعات كتنسيق استخدام النطاقات الترددية للخدمات الراديوية الأرضية والفضائية، بالإضافة إلى العمل على تمكين التقنيات المبتكرة وإتاحة النطاقات الترددية لها.
وشهد الاجتماع، الذي رَأَسه مدير عام خدمات الطيف الترددي في الهيئة المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، مناقشة الإسهامات المقدمة من دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى المواءمة حول توفير نطاقات ترددية للتطبيقات الراديوية الحديثة، والتي تتضمن الجيل الخامس والمنصات عالية الارتفاع وغيرها، وكذلك التنسيق بشأن تمكين خدمات المحطات الأرضية المتحركة عبر الأقمار الصناعية (ESIMs)، وتعزيز التقنيات الراديوية المبتكرة وتمكين الاستخدامات المعفاة من ترخيص الطيف الترددي.
يشار إلى أنّ الاجتماع ينعقد بشكل دوري ضمن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي يقام كل أربعة أعوام، وتتمحور أعماله حول استعراض ومراجعة لوائح الراديو، والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدامات الطيف الترددي ومراجعة لوائح ومعاهدات الاتصالات الدولية وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.