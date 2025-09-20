120 فعالية في روزنامة تعليم الطائف للاحتفاء باليوم الوطني الـ95 تحت شعار "عزنا بطبعنا"

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها وجاهزيتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "عزنا بطبعنا"، عبر روزنامة فعاليات تضم أكثر من 120 فعالية تنفذ على مستوى الإدارة والمدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات، وبمشاركة أولياء الأمور والمجتمع خلال فترة الاحتفال.
وأوضحت الرزنامة تنوع البرامج المقدمة التي تستهدف منسوبي الإدارة العامة للتعليم والطلبة وأولياء الأمور وأفراد المجتمع.
وأكد المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أهمية تفعيل الاحتفاء بهذه المناسبة ودوره في ترسيخ قيم المواطنة الصادقة في النفوس، وإبراز الدور العظيم الذي قام به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في توحيد هذا الكيان الشامخ.
وأشار الدكتور الغامدي إلى أهمية توثيق مشاركات الطلبة في حب الوطن والفخر بأمجاده، بمشاركة أولياء الأمور والمجتمع، مع ضرورة الالتزام بهوية الاحتفال والتعاميم المنظمة لهذه المناسبة وفق توجيهات وزارة التعليم.