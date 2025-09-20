120 فعالية في روزنامة تعليم الطائف للاحتفاء باليوم الوطني الـ95 تحت شعار "عزنا بطبعنا"

وأكد المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أهمية تفعيل الاحتفاء بهذه المناسبة ودوره في ترسيخ قيم المواطنة الصادقة في النفوس، وإبراز الدور العظيم الذي قام به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في توحيد هذا الكيان الشامخ.