"أمانة العاصمة المقدسة" تُحدد متطلبات إصدار رخص البناء للمباني التجارية والسكنية

وأضاف أن الأمانة حددت عددًا من متطلبات إصدار رخص البناء بالنسبة للمباني التجارية والسكنية التجارية، وبناءً عليها يتم إصدار الرخصة إلكترونيًّا وعبر منصة "بلدي" ووفق إجراءات ميسرة وسريعة؛ مبينًا أن من أهم هذه المتطلبات امتلاكُ صك محدّث من وزارة العدل، أو عقد إسكان، وإصدار قرار مساحي من خلال التعاقد مع مكتب هندسي مصنف لتقديم خدمات الرفع مساحيًّا، والتعاقد مع مكتب هندسي مصمم مصنف، والتعاقد مع مقاول بناء مصنف والحصول على موافقة البلدية والأمانة.