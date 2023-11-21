"المقاولين" و"الخارجية" تُوَقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في "المقاولات"

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة السعودية للمقاولين ووزارة الخارجية، وتوفير خدمات الهيئة للوزارة، وتأهيل المقاولين السعوديين وتقديم الدعم لهم لخدمة جميع السفارات والقنصليات السعودية في أنحاء العالم، ونشر وإبلاغ المقاولين بمشاريع الوزارة على منصة المشاريع، والعمل على تصدير المقاولين السعوديين، ومشاركة الدراسات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات، والتعاون في الفعاليات والمؤتمرات.