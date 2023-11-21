"المقاولين" و"الخارجية" تُوَقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في "المقاولات"

وقّعت الهيئة السعودية للمقاولين ووزارة الخارجية، اليوم، مذكرة تفاهم، بحضور مساعد الوزير للشؤون التنفيذية عبدالهادي بن أحمد المنصوري.
ومثّل الهيئةَ السعودية للمقاولين في توقيع المذكرة الأمينُ العام عبدالمجيد بن محمد الرشودي؛ فيما مثّل وزارة الخارجية مدير عام المشاريع الإنشائية أحمد بن خليل المسلماني.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة السعودية للمقاولين ووزارة الخارجية، وتوفير خدمات الهيئة للوزارة، وتأهيل المقاولين السعوديين وتقديم الدعم لهم لخدمة جميع السفارات والقنصليات السعودية في أنحاء العالم، ونشر وإبلاغ المقاولين بمشاريع الوزارة على منصة المشاريع، والعمل على تصدير المقاولين السعوديين، ومشاركة الدراسات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات، والتعاون في الفعاليات والمؤتمرات.
ويعكس توقيع المذكرة التزام الهيئة السعودية للمقاولين بتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المقاولات، وستسهم في تعزيز القدرات والكفاءات في مجال المقاولات، وتوفير فرص جديدة للمقاولين السعوديين للمشاركة في مشاريع داخل المملكة وخارجها.
وحضر توقيع المذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر وعضو مجلس الإدارة محمد بن عبدالعزيز العجلان ووكيل الوزارة للمشاريع المهندس خالد بن إبراهيم الرميح.
يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تهدف إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التواصل بين الأطراف ذات العلاقة في القطاع، كما تعمل على إيجاد بيئة آمنة تخدم ملاك المشاريع ورواد القطاع من المقاولين والمهتمين.