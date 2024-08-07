"السديس" يستعرض جاهزية اللجنة الإشرافية لندوة الفتوى بالحرمين لتنفيذ أعمالها

وتواصل رئاسةُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اجتماعاتِها المكثفة واستعداداتها لتنظيم ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما"؛ بهدف إظهارها بالشكل اللائق والمميز، وتسخير كل الإمكانات لإنجاحها، بما يليق بالموافقة الملكية الكريمة ورعاية سمو أمير المدينة المنورة، وانعقادها في رحاب المسجد النبوي ولأول مرة، ويعكس مكانة الحرمين الشريفين وأهميتهما في بيان المنهج الصحيح للفتوى، وتعزيز دورها ومنزلتها في نفوس المسلمين، ونشر المنهج الإسلامي بأصوله وفروعه وأحكامه وتشريعاته، المرتكز على الوسطية والاعتدال إلى العالمين.