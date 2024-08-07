"السديس" يستعرض جاهزية اللجنة الإشرافية لندوة الفتوى بالحرمين لتنفيذ أعمالها

عقد رئيسُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ اجتماعًا بأعضاء اللجنة الإشرافية المنظمة لندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما"، والتي ستقام في الـ"23" من صفر الجاري بالمسجد النبوي في مقره بالطائف.
يأتي ذلك للتأكد من جاهزية مسارات الندوة المتنوعة، وضمان تنفيذ الأعمال التنظيمية والتنفيذية والإعلامية المتعلقة بالندوة على أكمل وجه، ووفقًا للجدول الزمني المحدد لها.
وأكّد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال الاجتماع، أن جميع الأعمال التنظيمية والتنفيذية والإعلامية المتعلقة بالندوة، قائمة على أكمل وجه، ووفقًا للجدول الزمني المحدد لها، وبما يعكس مكانة الحرمين وأهميتهما في بيان المنهج الصحيح للفتوى، وتعزيز دورها ومنزلتها في نفوس المسلمين، ونشر المنهج الإسلامي بأصوله وفروعه وأحكامه وتشريعاته، المرتكز على الوسطية والاعتدال إلى العالمين.
وكانت رئاسة الشؤون الدينية قد نظّمت النسخة الأولى من الندوة بالمسجد الحرام، تحت عنوان "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما" عام 1443هـ.
وتواصل رئاسةُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اجتماعاتِها المكثفة واستعداداتها لتنظيم ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما"؛ بهدف إظهارها بالشكل اللائق والمميز، وتسخير كل الإمكانات لإنجاحها، بما يليق بالموافقة الملكية الكريمة ورعاية سمو أمير المدينة المنورة، وانعقادها في رحاب المسجد النبوي ولأول مرة، ويعكس مكانة الحرمين الشريفين وأهميتهما في بيان المنهج الصحيح للفتوى، وتعزيز دورها ومنزلتها في نفوس المسلمين، ونشر المنهج الإسلامي بأصوله وفروعه وأحكامه وتشريعاته، المرتكز على الوسطية والاعتدال إلى العالمين.