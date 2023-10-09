"القطار الطلقة".. مشروع ضخم يربط السعودية والكويت والخطوات على قدم وساق

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن السعودية والكويت قطعتا خطوات كبيرة في إطلاق مشروع "القطار الطلقة"؛ حيث تعمل الجهات التنفيذية والرقابية في الكويت على تسريع الموافقات الفنية والقانونية لتنفيذ خط سكك حديدية فائقة السرعة بين البلدين.