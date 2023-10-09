"القطار الطلقة".. مشروع ضخم يربط السعودية والكويت والخطوات على قدم وساق

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن السعودية والكويت قطعتا خطوات كبيرة في إطلاق مشروع "القطار الطلقة"؛ حيث تعمل الجهات التنفيذية والرقابية في الكويت على تسريع الموافقات الفنية والقانونية لتنفيذ خط سكك حديدية فائقة السرعة بين البلدين.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الموافقات الخاصة بالجانب الكويتي خلال الشهر الجاري أو المقبل، مما سيسمح بإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية للمشروع والانتقال إلى مراحل التنفيذ.
وتمّ تعيين شركة "سيسترا" الفرنسية لتنفيذ دراسة الجدوى، ومن المتوقع أن تستغرق أقل من 6 أشهر وستشمل الدراسة آليات نقل الأفراد وشحن البضائع على حد سواء.
ويتضمن المشروع بناء خط سكة حديدية يربط بين السعودية والكويت، حيث سيمتد من محطة القطار في الكويت جنوب البلاد إلى محطة في العاصمة السعودية الرياض.
يُذكر أن هذا المشروع منفصل ومختلف عن مشروع السكك الحديدية الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج.