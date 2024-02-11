علاقة تعاونية في مجال مراقبة الفضاء.. "الوكالة السعودية" وشركة "Leo Labs" تعززان تعاونهما

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في دعم نمو صناعة الفضاء السعودية، وتنمية قدرات البحث والتطوير في بيانات الوعي بالظرف الفضائي والتطبيقات المبتكرة التي تسهم في تبنّي أفضل الممارسات والإشراف المسؤول تجاه المدار الأرضي المنخفض، واستكشاف مجموعة متكاملة من المزايا طويلة الأجل لطرفي المذكرة بناءً على احتمالية استثمار الشركة في المملكة، بالإضافة إلى ذلك سيعمل الجانبان على تعميق تعاونهما في المجالات والمشاريع التي تتعلق بفرص المساهمات الاستراتيجية التي يمكن أن تقدمها الشركة في مجال الوعي، وتسهيل المناقشات مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء المرافق والشركات الفرعية بالمملكة.