أمير الشرقية: تضافر التشريعات الوطنية أساس لضمان حماية حقوق الإنسان

ويتضمّن نطاق المبادرة في مرحلتها الأولى: الدمام، والخبر، والجبيل، وبقيق، والمرحلة الثانية: حفر الباطن، والأحساء، والخفجي، في مدة زمنية قدرها عام، تلا ذلك تكريم أمير المنطقة الشرقية للجهات الداعمة والمشاركة في المبادرة.