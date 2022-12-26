أمير الشرقية: تضافر التشريعات الوطنية أساس لضمان حماية حقوق الإنسان

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أن المملكة منذ تأسيسها تُولي حقوق الإنسان أهمية خاصة؛ سيرًا على منهج الدين الإسلامي الذي حفظ كرامة الإنسان وحقوقه.
وقال أمير الشرقية، خلال تدشين مبادرة "يوم لحقوق الإنسان" التي أطلقها فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة: "إن قيادة هذه البلاد أعزها الله، تحرص على أن يحظى كل من يعيش على أرض المملكة بكامل الحقوق وفي شتى المجالات".
وأضاف: المملكة عزّزت ذلك بالتشريعات على مستوى: القضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة، وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه.
من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز الخيال أن المبادرة التي أطلقها فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، تهدف إلى استدامة مفاهيم نشر ثقافة حقوق الإنسان والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من موظفي القطاعات الحكومية المستهدفة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إشراك إدارة الشكاوى والمتابعة والتحقيق بحكم الاختصاص لاستقبال الشكاوى والوصول إلى المستهدفين.
وتابع قائلًا: "من بين مستهدفات المبادرة رفع نسبة الوعي بشكل تدريجي بدءًا من منسوبي القطاعات الحكومية؛ حيث تستهدف المبادرة منسوبي القطاعات الحكومية ومستفيدي هذه القطاعات والزائرين لها في اليوم نفسه.
ويتضمّن نطاق المبادرة في مرحلتها الأولى: الدمام، والخبر، والجبيل، وبقيق، والمرحلة الثانية: حفر الباطن، والأحساء، والخفجي، في مدة زمنية قدرها عام، تلا ذلك تكريم أمير المنطقة الشرقية للجهات الداعمة والمشاركة في المبادرة.