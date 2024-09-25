"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة ورياح شديدة

وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.