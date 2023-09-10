على مستوى موانئ الساحل الغربي.. "ميناء ينبع" يستقبل أكبر شحنة شعير تصل البحر الأحمر

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع لأول مرة منذ إنشائه الناقلة ( NORAH ) والتي تعد أكبر ناقلة شعير تصل إلى ساحل البحر الأحمر، حيث رست على رصيف رقم 5 في محطة البضائع العامة، بطول 250 مترًا، وعرض 44 مترًا وتحمل على متنها 92,500 طن، وبمقدار تفريغ يومي بلغ 6725 طنًا، بوساطة 270 شاحنة.