مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُنقذ سيدة وزنها 150 كجم مصابة بانزلاق فقاري وكسر في العجز بعملية تدخُّل محدود

‎وأوضح د. السالمي أن المراجِعة غادرت المستشفى بعد خمسة أيام من العملية وهي بحالة صحية ونفسية ممتازة، واستعادت قدرة المشي على قدميها، ولاحقًا تخلصت من الأعراض كافة التي قادتها إلى المستشفى. مضيفًا بأن العمليات طفيفة التوغل سهَّلت من جراحات العمود الفقري، خاصة مع المرضى المصابين بالسمنة المفرطة؛ فخلافًا للجراحات التقليدية، فإن عملياتها تُجرى بفتحات صغيرة، بغض النظر عن وزن المراجِع، وتحافظ على الأجزاء التشريحية للجسم؛ الأمر الذي يمكِّنهم من العودة لممارسة حياتهم الطبيعية في فترة قصيرة جدًّا، وتقل فيها الالتهابات وفقدان الدم والالتصاقات أو التليفات حول العصب.