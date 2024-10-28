مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُنقذ سيدة وزنها 150 كجم مصابة بانزلاق فقاري وكسر في العجز بعملية تدخُّل محدود

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر إجراء عملية متقدمة بفتحات صغيرة Minimal invasive surgery؛ لإصلاح انزلاق فقاري بين الفقرتَيْن الخامسة القطنية والأولى العجزية، وتدعيم كسر في الفقرة الصدرية الـ"12" لامرأة وزنها "150" كجم، وعانت عجزًا وأعراضًا حادة عدة.
ذكر ذلك د. سلطان السالمي، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري رئيس الفريق الطبي المعالج.
وقال د. السالمي إن المراجِعة قَدِمت إلى المستشفى وهي على كرسي متحرك؛ لعدم قدرتها على الحركة، إضافة إلى أنها كانت تعاني آلامًا مزمنة بالظهر، وتنميلاً، وضعفًا في الأطراف السفلية؛ وأُجريت لها فحوصات طبية دقيقة، أبرزها الرنين المغناطيسي Mri، والأشعة المقطعية Ct- scan، والأشعة السينية X- ray، وأظهرت النتائج إصابتها بكسر غير ملتئم في الفقرة الصدرية الـ"12"، وانزلاق فقاري بين الفقرتَيْن الخامسة القطنية والأولى العجزية، مع تضيق في القناة، وضغط على الأعصاب.
وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة أخضع الفريق الطبي المراجِعة لعملية، تم فيها تدعيم الفقرة الثانية عشرة الصدرية بالأسمنت الطبي، مع تعديل الانزلاق الفقاري بتقنية التدخل المحدود، وذلك في وقت وجيز، لم يتجاوز "ثلاث" ساعات.
وتكللت جهود الفريق الطبي -ولله الحمد- بالنجاح التام.
وأوضح د. السالمي أن المراجِعة غادرت المستشفى بعد خمسة أيام من العملية وهي بحالة صحية ونفسية ممتازة، واستعادت قدرة المشي على قدميها، ولاحقًا تخلصت من الأعراض كافة التي قادتها إلى المستشفى. مضيفًا بأن العمليات طفيفة التوغل سهَّلت من جراحات العمود الفقري، خاصة مع المرضى المصابين بالسمنة المفرطة؛ فخلافًا للجراحات التقليدية، فإن عملياتها تُجرى بفتحات صغيرة، بغض النظر عن وزن المراجِع، وتحافظ على الأجزاء التشريحية للجسم؛ الأمر الذي يمكِّنهم من العودة لممارسة حياتهم الطبيعية في فترة قصيرة جدًّا، وتقل فيها الالتهابات وفقدان الدم والالتصاقات أو التليفات حول العصب.
يُذكر أن قسم جراحة العمود الفقري واحدٌ من أكثر التخصصات التي يحظى باهتمام بالغ في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر؛ إذ تم تزويده بأحدث التجهيزات، ويقدم رعاية عالية الجودة على يد كفاءات طبية متمرسة.