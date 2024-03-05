وفرة في المواد الغذائية وتوافد للمستهلكين.. "أسواق القصيم" جاهزة لاستقبال رمضان

شهدت المحلات والمراكز التجارية في منطقة القصيم، توافد المتسوقين تزامنًا مع قُرب دخول شهر رمضان المبارك؛ حيث استعدت منذ وقت مبكر بتوفير جميع السلع الرمضانية التي من أبرزها: الشوربة، والأرز، والدقيق، والسكر، والدجاج، والمكرونة، والألبان، ومشتقاتها واللحوم المحلية والمستوردة.
ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" توافد المستهلكين؛ ففي أسواق الأواني المنزلية يشتري المستهلكون المستلزمات المنزلية لتزيين المائدة الرمضانية بالأشكال والتحف التي اعتادوا على استخدامها في الشهر الكريم.
وتقوم الجهات المختصة بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية، من خلال الفِرَق الرقابية والتأكيد على تطبيق جميع التعليمات والتعاميم بالشكل الصحيح، لتوفير بيئة آمنة للمتسوقين.