وفرة في المواد الغذائية وتوافد للمستهلكين.. "أسواق القصيم" جاهزة لاستقبال رمضان

شهدت المحلات والمراكز التجارية في منطقة القصيم، توافد المتسوقين تزامنًا مع قُرب دخول شهر رمضان المبارك؛ حيث استعدت منذ وقت مبكر بتوفير جميع السلع الرمضانية التي من أبرزها: الشوربة، والأرز، والدقيق، والسكر، والدجاج، والمكرونة، والألبان، ومشتقاتها واللحوم المحلية والمستوردة.