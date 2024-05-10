بعد الفيديو المتداول.. أمير عسير ينصف الإعلامي "عسكر": ما حصل ظلم وأنا الشاهد

استدعى أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الإعلامي سلمان عسكر على عتبة مسرح جامعة الملك خالد بالقرعاء بأبها، مساء أمس، إثر رعاية الأمير حفل مبادرة "أجاويد 2"؛ حيث أوضح طبيعة المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع وظهر فيه سؤال من "عسكر" تبعه استدارة من الأمير للإجابة، وقد أنصف أمير عسير، الإعلامي "عسكر" دون أن يطلب.