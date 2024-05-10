بعد الفيديو المتداول.. أمير عسير ينصف الإعلامي "عسكر": ما حصل ظلم وأنا الشاهد

استدعى أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الإعلامي سلمان عسكر على عتبة مسرح جامعة الملك خالد بالقرعاء بأبها، مساء أمس، إثر رعاية الأمير حفل مبادرة "أجاويد 2"؛ حيث أوضح طبيعة المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع وظهر فيه سؤال من "عسكر" تبعه استدارة من الأمير للإجابة، وقد أنصف أمير عسير، الإعلامي "عسكر" دون أن يطلب.
وكان المقطع قد وجه فيه "عسكر" سؤالاً للأمير، مساء الخميس قبل الماضي بمحافظة رجال ألمع؛ وقد استدار الأمير إلى الجهة الأخرى لمواصلة الإجابة على السؤال بينما تم قص المقطع أثناء استدارة الأمير ليبدو للمشاهد أن الأمير همش "عسكر" ولم يلق له بالاً، وبدأت حملة التهكم على مدى أسبوع كامل.
وقال الأمير تركي بعد صعوده لمسرح حفل مبادرة "أجاويد" وأمام كافة المسؤولين بالمنطقة، مساء أمس: "ودي أخص مبادرة واحدة ما فازت، لكن بودي طلب صاحب المبادرة للحضور هنا، وأريد المبادرة التي كان يقوم بها الإعلامي سلمان عسكر".
وقال: "من العدل وجود هذا الشخص بجانبي الآن؛ حيث أخبرني مكتبي عند وصولي من بريطانيا للرياض برسالة عن هذا الشخص وما أثاره المقطع من الظلم له".
وأضاف الأمير تركي: "أنا الشاهد على المقطعين، أحببت أمام الأجاويد أن أظهر العدل أمامكم".
من جانبه، عبر الإعلامي سلمان عسكر عن تقديره البالغ لأمير منطقة عسير الذي أنصفه دون تقدمه بأي شكوى، مشيراً إلى أن حقه وصله دون أن يطالب به.
وقد أثار المقطع التي تم اجتزازه إثر سؤال "عسكر" لدى حضور الأمير تركي بن طلال لإطلاق هوية عسير بمحافظة رجال ألمع الخميس قبل الماضي، وكان السؤال "إلى أين تسير منطقة عسير؟"، وبعد أن استدار الأمير كانت الإجابة التي تم إخفاؤها من متداولي المقطع "إلى حيث يريدها ولي العهد".