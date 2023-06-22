الصالونات والمشاغل تحت الرقابة.. جازان تستعد لزوارها في العيد بـ14 وجهة بحرية

كثّفت أمانة منطقة جازان وبلدياتها من أعمالها الميدانية لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والإجازة الصيفية في نهاية العام الدراسي.
وعملت "الأمانة" على تهيئة 14 وجهة بحرية، و209 حدائق عامة، و198 ملعبًا رياضيًّا، و96 ممشى ومتنفسًا في مدينة جازان وعموم محافظات المنطقة؛ لتكون المتنفس الرئيسي لأهالي وزوار المنطقة؛ وذلك من خلال تنفيذ أعمال صيانة المرافق والألعاب وضمان توفر متطلبات السلامة كافة، والاهتمام بخدمات النظافة في مختلف المواقع.
وأفادت بأن الفِرَق الميدانية تُكثّف أعمال الرقابة الصحية ورفع مستوى الامتثال على الأنشطة التي تشهد إقبالًا خلال العيد مثل: الصالونات الرجالية، والمشاغل النسائية، وأماكن بيع الحلويات، ومغاسل الملابس وغيرها؛ داعية الجميع إلى التعاون معها في الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة بلدية عبر رقم البلاغات الموحد (940).