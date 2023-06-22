الصالونات والمشاغل تحت الرقابة.. جازان تستعد لزوارها في العيد بـ14 وجهة بحرية

وأفادت بأن الفِرَق الميدانية تُكثّف أعمال الرقابة الصحية ورفع مستوى الامتثال على الأنشطة التي تشهد إقبالًا خلال العيد مثل: الصالونات الرجالية، والمشاغل النسائية، وأماكن بيع الحلويات، ومغاسل الملابس وغيرها؛ داعية الجميع إلى التعاون معها في الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة بلدية عبر رقم البلاغات الموحد (940).