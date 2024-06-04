"طريق مكة".. حجاج كوت ديفوار من كبار السنّ يعبّرون عن امتنانهم للسعودية

وعبّر الحجاج في جمهورية كوت ديفوار من كبار السنّ، عن امتنانهم وسعادتهم بالخدمات السريعة والميسرة ضمن المسارات المخصصة لهم بالمبادرة، مثمّنين ما تقدّمه حكومة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن مثل العربات المتحرّكة والمسارات الخاصّة بالكراسي المتحركة، إلى جانب ما يقدّمه العاملون بالمبادرة من اهتمام وتقدير أسهم في تخفيف مشقّة الحج وإجراءات سفرهم لأداء مناسك الحج.