"طريق مكة".. حجاج كوت ديفوار من كبار السنّ يعبّرون عن امتنانهم للسعودية

تقدّم مبادرةُ "طريق مكة" التي تنفّذها وزارة الداخلية بمطار فيليكس هوفويت بواني الدولي بمدينة أبيدجان، في جمهورية كوت ديفوار؛ خدماتٍ متميّزةً للحجاج، بما يسهم في تسهيل رحلتهم الإيمانية إلى الديار المقدسة.
ويمدّ العاملون في مبادرة طريق مكة يدَ العون والمساعدة للحجاج بما فيهم كبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، عبر تقديم المساعدة لهم وتسهيل إجراءات سفرهم؛ إيمانًا منهم بالواجب الديني والوطني الذي يحتّم عليهم خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أمورهم للوصول للديار المقدّسة.
وعبّر الحجاج في جمهورية كوت ديفوار من كبار السنّ، عن امتنانهم وسعادتهم بالخدمات السريعة والميسرة ضمن المسارات المخصصة لهم بالمبادرة، مثمّنين ما تقدّمه حكومة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن مثل العربات المتحرّكة والمسارات الخاصّة بالكراسي المتحركة، إلى جانب ما يقدّمه العاملون بالمبادرة من اهتمام وتقدير أسهم في تخفيف مشقّة الحج وإجراءات سفرهم لأداء مناسك الحج.