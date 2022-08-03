توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة شؤون الحرمين وهيئة الإذاعة والتلفزيون

رعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي استضافتها الهيئة في مقرها بالرياض.
وتهدف الاتفاقية لتنظيم حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن كل ما يصدر من الحرمين الشريفين من مواد صوتية ومرئية وحمايتها وتنظيم الاستفادة من حقوقها.
ووقعت الاتفاقية برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحوكمة والشؤون القانونية، والمدير العام لمكتب الرئيس العام بدر بن صالح آل الشيخ، ومدير مركز الأرشيف الرقمي في هيئة الإذاعة والتلفزيون تركي بن عويض العتيبي.
ورحب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، بتوقيع هذه المذكرة بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهيئة الإذاعة والتلفزيون، موجهًا شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، على اهتمامهما ومتابعتهما لهذا الملف.
وبيّن أن الهيئة تسعى مع الجهات الشريكة إلى تعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية كأداة لتعزيز الأصول غير الملموسة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني؛ من خلال توليد واستخدام حقوق الملكية الفكرية والاستفادة منها واحترامها ورعايتها.
تأتي رعاية واستضافة الملكية الفكرية لتوقيع الاتفاقية لتأكيد تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية فيما يخص حقوق الملكية الفكرية والانتفاع منها، وتقديم الدعم اللازم في كل ما يتعلق بشؤون الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.