توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة شؤون الحرمين وهيئة الإذاعة والتلفزيون

ووقعت الاتفاقية برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحوكمة والشؤون القانونية، والمدير العام لمكتب الرئيس العام بدر بن صالح آل الشيخ، ومدير مركز الأرشيف الرقمي في هيئة الإذاعة والتلفزيون تركي بن عويض العتيبي.