وكيل إمارة مكة يطّلع على منجزات "كهاتين" في النصف الأول لـ 2023م

وأعرب مدير عام الجمعية عن شُكره وتقديره لمقام إمارة منطقة مكة المكرّمة، على دعمهم ومتابعتهم المُستمرة لأعمال الجمعيات الأهلية لرعاية الأيتام بالمنطقة، داعياً الله تعالى، أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يحفظ ولاة أمرنا إنه سميع مُجيب.