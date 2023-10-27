وكيل إمارة مكة يطّلع على منجزات "كهاتين" في النصف الأول لـ 2023م

استقبل وكيل إمارة منطقة مكة المكرّمة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني؛ مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرّمة "كهاتين" محمد بن علي آل مانع؛ وعضو مجلس الإدارة المشرف المالي عابد بن حميد اللهيبي.
وتسلّم القحطاني تقرير جمعية "كهاتين" لعام 2022م، وتقرير النصف الأول من عام 2023م.
وثمّن الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة أبنائها الأيتام وأسرهم؛ مؤكداً أهمية خدمتهم، والوقوف معهم، وتوجيههم التوجيه الصحيح، في ظل ما تجده الجمعيات الأهلية في مختلف مناطق المملكة من اهتمامٍ ودعمٍ من القيادة.
وأعرب مدير عام الجمعية عن شُكره وتقديره لمقام إمارة منطقة مكة المكرّمة، على دعمهم ومتابعتهم المُستمرة لأعمال الجمعيات الأهلية لرعاية الأيتام بالمنطقة، داعياً الله تعالى، أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يحفظ ولاة أمرنا إنه سميع مُجيب.