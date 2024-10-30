"الموارد البشرية" تُصدِر 568 قرارًا بحق المخالفين للائحة العمالة المنزلية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 568 قرارًا بحق عدد من المخالفين للائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، بعد أن قام عدد من أصحاب العمل بتمكين عمالتهم من العمل في المنشآت أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الشخصي، حيث رصدت الجهات المختصة بالوزارة هذه المخالفات، وأعدّت بموجبها لوائح ادعاء ضد أصحاب العمل أمام لجان العمالة المنزلية.