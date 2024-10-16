البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد لمصر: مجلسُ التنسيق الأعلى السعودي المصري منصةٌ فاعلة لتعزيز العلاقات بين البلدين

وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما فيها قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، والسياحة.

وأكّدا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتَي البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.