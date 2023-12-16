بعد اغتيال مصوّر "الجزيرة".. "التعاون الإسلامي" تُدين استهدافَ الصحفيين في الأرض الفلسطينية

وحمّلت المنظمةُ الاحتلالَ الإسرائيلي المسؤوليةَ الكاملةَ عن استشهاد أكثر من "80" صحفيًّا، فضلًا عن اعتقال أكثر من "45" صحفيًّا آخرين منذ بداية العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، معدة ذلك في إطار محاولاته ثنيهم عن أداء رسالتهم في نقل مشاهد الإبادة الجماعية وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلّة، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.